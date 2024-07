CGO i HRA: Jakšić Stojanović treba da ostane na poziciji ministarke prosvjete

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Akcija za ljudska prava (HRA) podržali su peticiju koju je pokrenula Prosvjetna zajednica, a kojom se traži da ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović nastavi da obavlja tu funkciji i nakon najavljene rekonstrukcije Vlade.

Iz tih nevladinih organizacija (NVO) su kazali da je Jakšić Stojanović privržena principima i vrijednostima građanskog društva, što bi morao biti uslov učešća u vlasti bilo koga, a pogotovo ministra ili ministarke prosvjete.

Kako su istakli iz CGO i HRA-a, od Ministarstva prosvjete neposredno zavisi da li će Crna Gora biti suverena i građanska ili neće.

“Zavisi da li će buduće generacije biti osposobljene da poštuju i prihvataju raznovrsnost našeg i svjetskog stanovništva, da li će ili neće biti spremne da poštuju ljudska prava svakog ljudskog bića i u skladu s tim unaprijeđuju demokratiju u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Iz CGO i HRA su poručili da kontinuirane političke smjene i procesi ne smiju uticati na rad institucija obrazovanja.

“A naročito se to odnosi na situaciju kada na poziciji ministarke prosvjete imamo osobu koja je prepoznatim zalaganjem i ishodima koji ukazuju da tu funkciju nije preuzela zbog pozicije moći, već zbog želje da istinski doprinese unaprijeđenju obrazovnog procesa u državi”, dodaje se u saopštenju.

HRA i CGO smatraju da je Jakšić Stojanović pokazala da se i za sedam mjeseci mogu početi popravljati stvari u obrazovnom procesu, da se problemi mogu adresirati adekvatno.

“A svako pomjeranje sa „mrtve tačke“ u odnosu na neke izazove jeste napredak, i to prijeko potrebni napredak upravo u obrazovnom sektoru”, rekli su iz CGO i HRA.

Iz tih NVO su kazali da se oštro protive odluci da resor prosvjete pripadne Novoj srpskoj demokratiji (NSD), “uzimajući u obzir da se radi o stranci koja njeguje retrogradnu politiku, nacionalističku i revizionističku ideologiju”.

“Jakšić Stojanović je uspjela da se pozicionira kao neko ko je svjestan u šta se upušta, ko se ne libi da preuzme odgovornost za prethodno prilično urušenu instituciju, i ko ima energije da radi na popravljanju urušenog kolektiva i unutar tog organa”, naveli su iz CGO i HRA.

Prema njihovim riječima, Jakšić Stojanović u tome ima priličnu podršku prosvjetne zajednice, ali i zainteresovanih aktera iz društvene i političke sfere.

“Premijer Milojko Spajić morao bi to ozbiljno uzeti u obzir prilikom najavljene rekonstrukcije jer bi sve suprotno ukazalo da su mu partijske trgovine ispred javnog interesa”, navodi se u saopštenju.

CGO i HRA smatraju da Jakšić Stojanović u svom radu drži do očuvanja i unaprijeđenja principa i vrijednosti građansko društva.

“To bi moralo biti temelj daljeg oporavka i razvoja obrazovnog sistema, posebno u jednom društvu naglašenih politički obojenih revizionističkih talasa i prijetnje da radikalne politike postanu integralni dio obrazovanja”, zaključuje se u saopštenju.

