CGO: Događaj u Baru opomena o problemu vršnjačkog nasilja

Podgorica, (MINA) – Događaj u Baru nova je opomena o rastućem problemu vršnjačkog nasilja u obrazovnim institucijama koji ne dobija potrebnu pažnju, poručili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije (NVO) kazali su da su zabrinuti zbog današnjeg incidenta, koji se dogodio u dvorištu Gimnazije “Niko Rolović” u Baru, a u kojem je maloljetni učenik te škole zadobio povrede.

“To je nova opomena o rastućem problemu vršnjačkog nasilja u obrazovnim institucijama koji ne dobija potrebnu pažnju, a samim tim ni odgovor kako od strane obrazovnog sistema, tako ni drugih institucija koje bi morale biti dio preventivnog lanca”, poručili su iz CGO.

Oni su podsjetili da istraživanje koje su radili pokazuje da je preko 66 odsto učenika svjedočilo, u nekoj frekvenciji, vršnjačkom nasilju, a više od polovine poznaje nekog ko je bio žrtva nasilja.

“Moraju se unaprijediti preventivni programi i obezbijediti adekvatna podrška mladima”, zaključili su iz te NVO.

