CDT: ASK da pokrene postupak u slučaju besplatnog prevoza u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je Agenciju za sprečavanje korupcije (ASK) da hitno objavi da li je pokrenula odgovarajući postupak i šta su njegovi nalazi po pitanju uvođenja besplatnog prevoza autobusima gradskog preduzeća u Podgorici u mjesecu izbora.

Iz CDT-a su pozvali Agenciju da saopšti da li je, kako tvrdi gradonačelnica Olivera Injac, dala mišljenje kojim je navodno utvrdila da je takva odluka Glavnog grada u toku izborne kampanje u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (ZFPSIK).

Kako su naveli, ako je dato, mišljenje ASK-a treba da bude javno.

Iz CDT-a su podsjetili da ZFSPIK eksplicitno zabranjuje subvencioniranje u plaćanju komunalnih usluga koje pružaju privredna društva čiji je osnivač i/ili potpuni ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave, u periodu od raspisivanja do dva mjeseca nakon utvrđivanja konačnih rezultata izbora.

Oni su istakli i da je ASK dužan da pruži uvid u sve relevantne odluke i mišljenja koje se tiču poštovanja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kako bi javnost mogla da procijeni da li su takve odluke u skladu sa zakonima i pravilima koja važe za sve političke subjekte.

“Ovo je naročito važno u ovom slučaju koji, bez nekih većih dilema, za sve nezavisne relevantne aktere javnog dijaloga, nedvosmisleno predstavlja zloupotrebu javnih resursa za kampanju vladajućih partija, koja je kao takva zabranjena zakonom”, rekli su iz CDT-a.

Iz te nevladine organizacije su dodali da, s obzirom na najave iz ASK-a da će izbori u glavnom gradu i još tri crnogorske opštine biti njihov prioritet, transparentnost u donošenju takvih odluka mora biti apsolutni imperativ.

“Ukoliko je tačno da je ASK dala ovakvo mišljenje Glavnom gradu onda ona nastavlja pogubne, koruptivne i nedemokratske prakse prethodnih menadžmenta koji nijesu bili u stanju da reaguju na očigledne zloupotrebe u izbornim procesima, niti su imali hrabrosti da se suprotstave nosiocima društvene moći”, kaže se u saopštenju.

Iz CDT-a su pozdravili sve inicijative koje su usmjerene ka poboljšanju uslova života građana i koje im donose konkretne koristi.

“Ali one moraju biti u okvirima pravila kojima se regulišu ponašanja vlasti u izbornim kampanjama”, zaključili su iz CDT-a.

