CDPR sa polumaturantima razgovarao o štetnom uticaju duvanskih proizvoda

Podgorica, (MINA) – Crnogorsko društvo za borbu protiv raka (CDPR) posjetilo je osnovne škole u Rožajama kako bi sa polumaturantima razgovarali o problemima koje izaziva konzumiranje duvanskih proizvoda u školskom uzrastu.

Kako je saopšteno iz CDPR-a, sekretar tog društva Žarković je, nakon srednjih škola u Rožajama – Gimnazije „30. Septembar” i Srednje stručne škole, održao predavanja u osnovnim školama „Mustafa Pećanin” i „25. maj”.

“Posjeta je iskorištena da se nakon susreta sa direktorima škola Asmirom Hasovićem i Adnanom Hadžićem, razgovara sa polumaturantima, o problemima koje izaziva konzumiranje duvanskih proizvoda u školskom uzrastu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na predavanju koje je održao Žarković, naglašene su sve negativne posljedice pušenja na mladi organizam, pogotovo u toj fazi razvoja ličnosti.

“Kod nas nažalost u već osnovnoj školi počinje da se puši, da bi kasnije u srednjoj školi taj procenat bio previsok u odnosu na ostale razvijene evropske zemlje. Pušenje duvana je ustvari najranija, najrasprostanjenija i društveno najprihvatljivija „loša navika” čovjeka”, kazao je Žarković.

On je naglasio uticaj konzumiranja duvanskih proizvoda na razvoj raznih vrsta kancera, kao i oboljenja srca i krvnih sudova.

