Čarapić se povlači iz pregovora sa Pokretom za Podgoricu

Podgorica, (MINA) – Poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić kazao je da će se povući iz pregovora oko rješavanja političke krize u Glavnom gradu da bi, kako je naveo, olakšao eventualno postizanje dogovora između PES-a i Pokreta za Podgoricu.

Čarapić je, na društvenoj mreži X, kazao da je današnji sastanak PES-a i Pokreta za Podgoricu pošao u pogrešnom pravcu što je, kako je naveo, posljedica zamora, ali i želje da se do rješenja situacije dođe što prije.

“Smatram da treba ohladiti glave i finiširati dogovor tako da je on prihvatljiv i za jednu i za drugu stranu”, kazao je Čarapić.

Kako je dodao, on će se povući iz daljih pregovora.

“Kako bih olakšao eventualno postizanje dogovora između PES-a i Pokreta za Podgoricu, jer držim da takav dogovor može biti u interesu građana Podgorice”, zaključio je Čarapić.

