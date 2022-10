Ćalović Marković: Nastoje da odlože izbore

Podgorica, (MINA) – Situacija da o državi odlučuju oni koji nemaju ni deset odsto podrške birača je apsurdna, ocijenila je izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Vanja Ćalović Marković.

Ona je, u emisiji Boje jutra na Televiziji Vijesti, kazala da u parlamentu odlučuju partije koje znaju da kad će, kad izađu na izbore, “poginuti od Evrope sad”.

“Oni sad gledaju kako da odlože izbore, da bi građani zaboravili na to da su dobili beneficije kroz program Evropa sad”, rekla je Ćalović Marković.

Ona je upitala šta je sa legitimitetom i voljom građana, prenosi Portal Vijesti.

“Imamo partije koje su toliko mijenjale kurs u odnosu na ono što su pričale 2020. godine, da niko više u Crnoj Gori ne zna jasno šta je vlast, a šta opozicija”, kazala je Ćalović Marković.

Ona je ocijenila da su građani na lokalnim izborima kaznili političke partije, ali da one nijesu naučile lekciju, već da šalju iste poruke.

Ćalović Marković je istakla da ima mnogo razloga za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, ali je upitala kako bi oni bili održani bez Ustavnog suda.

Ona je kazala da je pokret Evropa sad na lokalnim izborima “oštetio” i Demokratsku partiju socijalista (DPS) i stranke vlasti, kao i da su birači partijama poručili kako žele da građani budu prioritet, a ne međusobne svađe političara.

Ćalović Marković je navela da je jedno pitanje da li je ekonomski dobro i održivo to što je koncipirao program Evropa sad, a drugo to da su građani, poslije 30 godina opštih priča, dobili nešto konkretno.

Kako je dodala, jedino što su građani vidjeli opipljivo je pitanje povećanja zarada.

“I sad da vi idete na izbore pričajući ljudima – glasajte me da vam smanjim platu. To je potpuni apsurd”, istakla je Ćalović Marković.

Ona je poručila da bi bilo dobro da ekonomske teme ubuduće budu prostor u kom će se takmičiti političari.

Ćalović Marković je naglasila da su sve institucije sistema potpuno “srušene”.

“Ne da su upitne i kontrolisane, kao u periodu DPS-a, sad su potpuno havarisane”, smatra Ćalović Marković.

Ona je upitala šta je u posljednje dvije godine bilo sa reformama “bilo koje poluge moći DPS-a”, uključujući Agenciju za nacionalnu bezbjednost (ANB).

“Ako nijesu mogli da je reformišu, što je nijesu ugasili, pa pravili novi ANB”, navela je Ćalović Marković.

Ona je kazala da i u novoj vlasti ne mogu baš svi da objasne odakle im imovina.

“I u novoj vlasti postoje pojedinci koji svoju imovinu čuvaju na ofšor destinacijama i koji je vode na povezana lica”, kazala je Ćalović Marković.

Ćalović Marković je rekla da treba odgovoriti na pitanje koje je poslove doskorašnji šef ANB-a Savo Kentera radio u periodu dok je bio u nevladinom sektoru, pa mu je bilo potrebno, i država mu dozvolila, da ima pristup tajnim podacima.

“I kojim tajnim podacima. Ti podaci su morali imati veze s onim što je opseg njegovog rada u toj NVO, a ne bilo kojim tajnim podacima”, navela je Ćalović Marković.

