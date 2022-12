Čađenoviću određeno zadržavanje od 72 sata

Podgorica, (MINA) – Specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću određeno je zadržavanje od 72 sata, saopšteno je iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Čađenović je saslušan danas u SDT-u u svojstvu osumnjičenog, za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i četiri krivična djela zloupotreba službenog položaja.

U saopštenju SDT-a, koje potpisuje državni tužilac i portparol Vukas Radonjić, navodi se da se Čađenoviću stavlja na teret da je, od sredine 2020. do ove godine, postao pripadnik kriminalne organizacije Kavački klan, sa ulogom i zadacima da kao specijalni tužilac, a po uputstvima i naredbama organizatora, ne preduzima krivično gonjenje i ne pokreće krivične postupke protiv organizatora i članova kriminalne organizacije.

“Kao i da onemogućava da budu otkriveni kao izvršioci najtežih krivičnih djela i da, u situaciji kad su za to ispunjeni zakonski uslovi, ne predlaže da se pripadnicima organizacije koji su lišeni slobode odredi pritvor, što je prihvatio i izvršavao u više krivičnih predmeta, odnosno postupaka”, kaže se u saopštenju.

Iz SDT-a su rekli da je Čađenović na saslušanju, u prisustvu izabranog branioca, iznio odbranu, da nije priznao krivična djela za koja se sumnjiči i nije odgovarao na pitanja specijalnog tužioca.

“Poslije saslušanja mu je određeno zadržavanje od 72 sata od časa lišenja slobode, a nakon što bude određeno sprovođenje istrage protiv njega, nadležnom sudu će biti predloženo i da mu odredi pritvor”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS