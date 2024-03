Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) značajan je partner Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, poručeno je sa sastanka predsjednika te partije Ervina Ibrahimovića sa specijalnim izaslanikom SAD-a za Zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom.

Kako je saopšteno iz BS-a, Ibrahimović je kazao da je današnji susret poslužio da otvoreno i prijateljski razmijene mišljenja o političkim prilikama u državi i regionu, kao i uticaju globalnih bezbjednosnih i političkih izazova na Crnu Goru i Zapadni Balkan.

„Zaključak je da euroatlantska orijentacija i evropska perspektiva Crne Gore i Zapadnog Balkana nemaju alternativu, kao i da je BS značajan partner SAD u Crnoj Gori“, naveo je Ibrahimović.

On je poručio da ostaju posvećeni kredibilnom NATO partnerstvu, EU integracijama i daljoj demokratizaciji i prosperitetu društva.

