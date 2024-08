BS, SD i SDP zajedno na izborima u Gusinju

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS), Socijaldemokrate (SD) i Socijaldemokratska partija (SDP) potpisali su danas sporazum o zajedničkom nastupu na lokalnim izborima u Gusinju, koji su zakazani za 15. septembar.

Iz BS-a je saopšteno da će nosilac liste biti aktuelni predsjednik Opštine Gusinje Sanel Balić.

“Sporazum su potpisali Balić, predsjednik Opštinskog odbora (OO) SDP-a u Gusinju Elvis Omeragić i vršilac dužnosti predsjednika OO SD-a Semih Nikočević”, navodi se u saopštenju.

