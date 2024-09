BS predala listu za lokalne izbore u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) predala je danas listu za lokalne izbore u Podgorici, koji će biti održani 29. septembra.

Listu “Podgorica svih nas – Bošnjačka stranka – Ervin Ibrahimović” predvodi Edin Tuzović.

Kako se navodi u saopštenju BS, Tuzović je predsjednik Opštinskog odbora te stranke u Podgorici.

