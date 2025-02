Brnović, Rašović, Rovčanin i Bulatović izabrani za sudije Višeg suda

Podgorica, (MINA) – Dosadašnje sudije Osnovnog suda u Podgorici, Tamara Brnović, Simo Rašovići Dijana Rovčanin i sudija Osnovnog suda u Baru, Boris Bulatović izabrani su za sudije Višeg suda u Podgorici, saopšteno je iz Sudskog savjeta.

Navodi se da je Savjet na današnjoj sjednici obavio intervju sa kandidatima koji su se prijavili na javni oglas za izbor četvoro sudija Višeg suda.

Kako je objavljeno na sajtu Sudskog savjeta, intervju je, osim sa Brnović, Rovčanin, Rašovićem i Bulatovićem, obavljen i sa sudijama Radovanom Vlaovićem i Valentinom Vuković, kao i osnovnim državnim tužiocem u Podgorici Nikolom Boričićem.

„Nakon sprovedenog zakonskog postupka i utvrđene rang liste, Savjet je donio odluku da se za sudije Višeg suda u Podgorici izaberu Brnović, Rašović, Rovčanin i Bulatović“, kaže se u saopštenju.

Na sjednici je donijet zaključak da vijeća za ocjenjivanje sudija koji su se prijavili za oglase za izbor po jednog sudije u Apelacionom sudu, najkasnije u roku od 30 dana, dostave predloge ocjena Komisiji za ocjenjivanje kako bi ona utvrdila konačne ocjene, a Sudski savjet blagovremeno nastavio postupak izbora sudija.

