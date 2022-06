Brnabić: Nadam se da ćemo ući u eru najboljih mogućih odnosa

Podgorica, (MINA) – Srbiji će u potpunosti biti spremna da rješava otvorena pitanja i unapređuje političke i ekonomske odnose sa Crnom Gorom, poručila je premijerka te države Ana Brnabić.

Ona je, na konferenciji za novinare u Palati Srbije, kazala da je posjeta predsjednika Vlade Crne Gore Dritana Abazovića Beogradu izuzetno važna.

„Nadam se da ćemo ovom posjetom uspjeti da postignemo ono što znam da i vi i ja želimo, kao predsjednici vlada, da resetujemo odnose između Srbije i Crne Gore i uđemo u eru najboljih mogućih odnosa“, rekla je Brnabić.

Ona je navela da se u posljednjih nekoliko godina nakupilo dosta otvorenih i teških pitanja.

„Želim da vas uvjerim i danas da ćemo mi u Srbiji biti u potpunosti otvoreni da rješavamo ta pitanja i unapređujemo naše političke i ekonomske odnose“, poručila je Brnabić.

Ona je rekla da su danas imali jako dobre i vrlo konkretne razgovore i da su definisali neka pitanja koja mogu brzo da rješavamo, a koja mogu direktno i odmah da utiču na poboljšanje, prije svega, privrednih odnosa.

Brnabić je zahvalila Abazoviću na tome što je, kako je navela, čista srca pristupio tome da vidi koji su konkretni benefiti od inicijative Otvoreni Balkan.

„Sa naše strane, ponudila sam da damo sve informacije u vezi sa tom inicijativom, o tome koliko to koristi donosi direktno našim građanima i privredi, uz molbu i poziv da se priključite inicijativi Otvoreni Balkan zato što će to u turbulentnim vremenima značiti mnogo bolje povezan region i mnogo veću bezbjednost“, navela je Brnabić.

Ona je dodala da je to ogroman zamajac za privredu i da ne postoji ništa loše u inicjativi Otvoreni Balkan.

„Mi smo spremni da otvorimo eru mnogo bližih i boljih političkih i ekonomskih odnosa“, poručila je Brnabić.

Ona je, na pitanje u vezi sa izručenjem Svetozara Marovića Crnoj Gori, odgovorila da se nadležni organi i institucije Srbije bave tim pitanjem.

“Tako da dobićete uskoro odgovor”, navela je Brnabić.

Na pitanje kada će uzvratiti posjetu Crnoj Gori, ona je odgovorila “čim prije”.

“Treba da se konsultujemo da li ima smisla da ja kao premijer u tehničkom mandatu idem u posjetu. Jedino pitanje je da li da čekamo novog premijera”, kazala je Brnabić.

Ona je, odgovarjući na pitanje da li su razgovarali o imenima budućih ambasadora Srbije u Podgorici i Crne Gore u Beogradu, rekla da je

Abazović podijelio sa njom razmišljanje u vezi sa ambasadorom Crne Gore u Srbiji.

“Zaista sa velikim nestrpljenjem očekujem da i ja i Aleksandar Vučić dočekamo novog ambasadora Crne Gore u Srbiji. To je stvar koja se lako riješi”, dodala je Brnabić, navodeći da tu nema nikakvih prepreka.

Na pitanje da li je danas pokrenuto pitanje zadržavanja pojedinih poslanika crnogorskog parlamenta na granici sa Srbijom, ona je odgovorila da joj je Abazović skrenuo pažnju na to, da će pogledati o čemu se radi i da vjeruje da će se to riješiti.

Abazović je iskazao zadovoljstvo što se prva zvanična regionalna posjeta Vlade Crne Gore dešava u Beogradu.

“Danas smo ovdje da okrenemo novi list i podignemo odnose između dvije zemalja na najveći mogući nivo”, kazao je Abazović.

On je rekao da je to politika Vlade Crne Gore, i da će ona biti ista i sa drugim susjednim zemljam.

Abazović je naveo da, zbog istorije i ukupne povezanosti između dvije zemlje, misli da je neprirodno “da budemo u bilo kakvom šumu u komunikaciji”.

“Vjerujem da je danas, osjećam tu energiju u Beogradu, definitivno započeo jedan novi ciklus, a on treba da podrazumijeva da smo spremni da na krajnje odgovoran način pristupimo otvorenim pitanjima i da ih zatvaramo u korist građana Crne Gore i Srbije”, rekao je Abazović.

On je kazao da su danas dominantno razgovarali o ekonomskim temama.

“Vjerujem da je nastupio momenat kada neka stvari treba da se prevaziđu u obostranu korist. Vjerujem da ne postoji pitanje koje je značajnije od odnosa dvije države, ne postoji pitanje koje je nemoguće riješiti ako postoji dobra volja”, rekao je Abazović.

On je poručio da Srbija u Crnoj Gori ima velikog prijatelja.

“Došao je momenat da se Zapadni Balkan tretira na drugi način. Moramo preuzeti odgovornost za relacije u region”, kazao je Abazović.

One, kako je dodao, moraju da budu mnogo bolje i tome svi treba da doprinesu.

“A mi ćemo se potruditi, kao Vlada Crne Gore, da doprinesemo da se ukupni odnosi u regionu relaksiraju i da Zapadni Balkan više ne bude prepoznat kao problematična, nego kao regija koja može da se dogovara i ide naprijed”, istakao je Abazović.

On je kazao da Crna Gora i Srbija mogu svako pitanje da riješe.

“Možda svako pitanje ne možemo da riješimo odmah i to je logično, a da li smo počeli da rješavamo i da li će se neke tačke riješiti uskoro, to je tačno”, naveo je Abazović.

On je rekao da su danas razgovarali o izručenju Marovića Crnoj Gori.

“Mi ne možemo da napravimo pritisak, niti smo ovjde došli da pravimo pritisak na vladu Srbije. To isto ostaje jedno pitanje za koje očekujem da se riješi, ali možda ne odmah”, naveo je Abazović.

On je najavio da će se sjutra vidjeti sa patrijarhom Srpke pravoslavne crkve Porifirijem.

“Agenda posjete Beogradu je vrlo intenzivna, mene to raduje. Sjutra ću se vidjeti sa patrijarhom, sa zadovoljstvom”, kazao je Abazović.

Na pitanje da li bi vlada bila spremna da poništi odluku o proglašenju Vladimira Božovića personom non grata ukoliko bi Srbija nastavila da insistira da on bude ambasador u Crnoj Gori, on je odgoviro da očekuje da imamo nove ambasadore u Podgorici i Beogradu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS