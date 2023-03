Brđanin: Vršen pritisak da podnesem ostavku, tražiću odgađanje odluke

Podgorica, (MINA) – Smijenjeni direktor Uprave policije Zoran Brđanin kazao je da su premijer Dritan Abazović i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić vršili pritisak na njega da podnese ostavku i najavio da će zatražiti odgađanje odluke Vlade o razrješenju dok je ne ispita sud.

Brđanin je, u Intervjuu na Televiziji Crne Gore (TVCG), ponovio da nije postojao zakonski osnov za njegovu smjenu.

“Zakonom je jasno i decidno propisano da je policija u svom radu politički i ideološki neutralna i operativno nezavisna”, rekao je Brđanin.

On je kazao da su razlozi za smjenu sa funkcije direktora policije jasno pobrojani u zakonu.

“U slučaju mog razrješenja nije nastupio nijedan od tih razloga. U ovom slučaju vlada je odlučila arbitrarno, a to potvrđuje da su premijer i ministar unutrašnjih poslova vršili pritisak na mene kako bih dao ostavku”, saopštio je Brđanin.

Brđanin je rekao da se, budući da on ostavku nije podnio, “ušlo u osmišlajvanje izgovora koji bi poslužili kao opravdanje za razrješenje”.

On je najavio da će pokrenuti postupak koji će, kako je rekao, utvrditi da je njegovo razrješenje nezakonito.

“Iskoristiću sva pravna sredstva za zaštitu mojih prava. Zatražiću odlaganje odluke o razrješenju dok sud ne ispita ovu odluku Vlade”, rekao je Brđanin.

On je naveo da je izvještaj Evropske komisije u prošloj godini pohvalio to što su se u zakon uveli mehanizmi koji su smanjili politički uticaj na policiju.

“A danas ste vidjeli da su se ti mehanizmi direktno krišili”, rekao je Brđanin.

On je kazao da osjeća odgovornost zbog hapšnjenja pomoćnika direktora policije Dejana Kneževića jer je bio njegov “blizak saradnik”.

“Snosim i odgovornost za jedan složen sistem koji čini preko četiri hiljade zaposlenih. I to je razlog zašto nijesam podnio ostavku”, naveo je Brđanin.

On je naveo da nije bio miljenik vlada Zdravka Krivokapića i Abazovića, kao i da na funkciju direktora Uprave policije ne bi bio izabran da nije bilo javnosti.

Brđanin je rekao da je njegov rad praćen opstrukcijama najviših zvaničnika u državi.

“To moram reći kao činjenicu koja je bila očigledna, ali sam se trudio da budem maksimalno profesionalan i da istrajem. Neki moji pomoćnici bili su prihvatljiviji prošloj i ovoj vladi nego ja”, saopštio je Brđanin.

On je kazao da je Knežević je bio nagrađivan od policijske službe Evropske unije (EU) za akcije koje je vodio u borbi protiv organizovanog kriminala.

“Ne vidim razlog da budem žrtveno jagnje u raznim političkim borbama. Trudio sam se da budem fleksibilan, tolerantan ali sam istrajavao da ne budem džuboks /jukebox/ za nečije političke želje”, saopštio je Brđanin.

On je rekao da, kada je predložio Kneževića za svog pomoćnika, nije imao nikakva saznanja o njegovim krivičnim djelima.

“Podsjetiću da smo on i ja sarađivali nakon mog imenovanja i da se od tog perioda, pod novim menadžmentom, bilježi značajan napredak”, saopštio je on.

Brđanin je rekao da on lično nije saslušavan niti da ima saznanja da se preduzimaju radnje protiv njega.

“Znam da svoj posao uvijek radim i da nema objektivnih razloga da tužilaštvo preduzima bilo kakve radnje protiv mene. Stojim za sva dodatna pojašnjenja kada je u pitanju SDT.

On je naveo da nije tajna da je njegov odnos sa Adžićem nije bio harmoničan.

“Istina je da smo u posljednje vrijeme poboljšali komunkaciju. Mi imamo drugačije poglede na načine upravljanja policijom kao institucijom”, rekao je Brđanin.

On je rekao da su se slučajevi policijske torture, koji su nedavno javno publikovani, desili prije dolaska novog menadžmenta.

Prema riječima Brđanina, riječ je o slučajevima torture, na koju se godinama ukazuje.

“Ne mogu reći da napredaka nije bilo, ali rekao bih da su svi oni policajci za koje su ispunjeni zakonski osnovi za preduzimanje mjera, blagovremeno udaljeni po saznanju da su počinili povredu kodeksa i zakonskih normi”, rekao je Brđanin.

On je saopštio da su te procedure predviđene zakonom, kao i da imaju svoje tokove i ne zavise uvijek od policije, već i od administracije, procesa, pravilnika.

“I to ne efektuira brzinom koju bi javnost očekivala. Nijedan slučaj nije bio prikrivan u periodu kada sam ja na čelu uprave police, bili smo kooperativni i trudili se da doprinesemo saradnji sa tužilaštvom”, saopštio je Brđanin.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS