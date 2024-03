Brđanin tužio Vladu zbog smjene sa funkcije direktora policije

Podgorica, (MINA) – Razriješeni direktor Uprave policije Zoran Brđanin tužio je danas Vladu zbog njegove smjene sa te funkcije.

Tužbu, kojom se traži poništenje Vladinog rješenja o razrješenju Brđanina, Upravnom sudu podnio je advokat Siniša Gazivoda.

U tužbi, koja je dostavljena medijima, navodi se da je pobijanim rješenjem Vlade Brđanin nezakonito razrješen dužnosti direktora sa netačnim i neutemeljenim obrazloženjem da Odbor za bezbjednost i odbranu prethodno nije prihvatio dva posebna periodična izvještaja direktora policije iz 2022. godine.

„Međutim, oba posebna izvještaja, zbog činjenice da nijesu blagovremeno razmatrana od Odbora za bezbjednost i odbranu u prošlom skupštinskom sazivu, smatraju se prihvaćenim“, piše u tužbi.

To je, kako se dodaje, potvrdio i Upravni sud.

U tužbi se navodi da je, samim tim, Vlada donošenjem pobijanog rješenja postupila suprotno članu 8 Zakona o upravnom sporu, kojim je propisano da su odluke donijete u upravnom sporu obavezujuće.

Dodaje se da Vlada nije mogla, nije smjela, niti može da slobodno cijeni sadržinu presude, već je imala i ima zakonsku obavezu da je vezana pravnim shvatanjem i primjedbama suda izraženim u presudi.

U tužbi se navodi da je u odbrani vladavine prava, odnosno zakona i sudske presude jedno vrijeme istrajavao i predsjednik Vlade Milojko Spajić, kada je 31. januara javno izjavio da misli da je Brđanin u punom mandatu i da ne bi volio da se igra galimatijasa kao 43. Vlada.

„Međutim, u noćnim satima 3.marta, i premijer i tužena, vjerovatno vođeni političkim razlozima, narušavajući političku neutralnost policije propisanu Zakonom o unutrašnjim poslovima, odstupaju od obaveze u odnosu na presudu Upravnog suda, i tužena, bez održavanje sjednice, uz upotrebu neke od aplikacija za poruke i govor, donosi nezakonitu odluku o razrješenju direktora policije“, piše u tužbi.

Navodi se da je postupanjem Vlade došlo i do kršenja člana 6 stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava, jer Evropski sud za ljudska prava dosljedno naglašava da postoji obaveza izvršne, zakonodavne i svake druge državne vlasti, bez obzira na njen nivo, da poštuju i pridržavaju se presuda i odluka sudova, čak i kada se s tim odlukama i presudama ne slažu.

„Očigledno je da je postupanjem tužene, ali prethodno i Odbora za bezbjednost i odbranu aktuelnog skupštinskog saziva narušen princip, odnosno načelo pravne sigurnosti“, stoji u tužbi.

Dodaje se da dodatni pokazatelj obima nezakonitog postupanja Vlade i Odbora za bezbjednost i odbranu proizilazi iz činjenice da postoje razlozi za pobijanje rješenja o razrješenju, čak i ako se pretpostavi da ne postoji presuda Upravnog suda, odnosno vezanost za presudu od strane tužene i Odbora.

U tužbi se navodi da je razrješenje Brđanina doneseno bez pravilnog postupka i utvrđivanja činjenica, kao i da predstavlja miješanje u njegovo pravo na privatni život.

U tužbi se navodi da, u skladu sa zakonom, Upravni sud treba samostalno (meritorno) da riješi stvar, shodno prethodnom presedanu i obavezama iz zakona, što ukazuje na dužnost suda da hitno interveniše i zaštiti prava tužioca.

„Sud treba da osigura da tužilac nastavi svoju funkciju bez odgađanja, poštujući prava zagarantovana Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava, naglašavajući važnost pravne sigurnosti i nepristrasnosti u odlučivanju“, piše u tužbi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS