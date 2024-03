Brđanin: Odluka Vlada nezakonita

Podgorica, (MINA) – Smijenjeni direktor Uprave policije Zoran Brđanin kazao je odluka Vlade o njegovom razrješenju nezakonita u svim aspektima i poručio da će, ukoliko ne bude stavljena van snage, podnijeti tužbu Upravnom sudu.

Brđanin je rekao da je nezakonit postupak koji je vodio njegovom razriješenju.

“Naime, Upravni sud presudom, kojom sam ponovo vraćen na dužnost u decembru 2023. godine, nedvosmisleno je utvrdio da su posebni izvještaji direktora Uprave policije, time što ih Odbor za bezbjednost i odbranu nije blagovremeno razmatrao, zapravo prihvaćeni”, kazao je Brđanin.

On je rekao da je identičan pravni stav naveden i u presudi Upravnog suda povodom imenovanja ranijeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost.

“Ukratko, neblagovremeno razmatrani posebni izvještaji direktora policije, podnijeti prethodnom a razmatrani od aktuelnog saziva Skupštine, predstavljaju izigravanje Zakona o unutrašnjim poslovima i nepoštovanje presude Upravnog suda i pravnih stavova izraženih u sudskoj praksi Crne Gore”, dodao je Brđanin.

On je kazao da je Vladina odluka o njegoovm razriješenju zasnovana na nezakonitom postupku, formalno i suštinski nezakonita, a sa materijalnog stanovišta neodrživa.

“Radi se o grubom ignorisanju mehanizma predviđenog Zakonom o unutrašnjim poslovima, ali i pravosnažne sudske presude”, rekao je Brđanin.

On je naveo da je sadržaj odluke Vlade, do sada, neviđen u crnogorskoj pravnoj praksi.

“I, takođe, nezakonit. To predstavlja konačno zakucavanje u lancu oglušenja o zakonske norme i sudske odluke koje će, nesumnjivo, imati višeslojne posljedice po različite procese od državnog interesa u kojima se mjeri privrženost države vladavini prava”, poručio je Brđanin.

On je dodao da ne želi da ulazi u komentarisanje motiva onih koji su silom indukovali takav postupak.

“Ali izražavam zabrinutost, kao profesionalac kojem je zakon bio i ostao vodilja u radu, kada se zakonske norme ne poštuju, a posebno na tom nivou”, rekao je Brđanin.

On je poručio da će, ukoliko Vlada ne stavi van snage nezakonitu odluku o njegovom razriješenju podnijeti tužbu Upravnom sudu, kako bi se u sporu pune jurisdikcije, sada već treći put, poništilo još jedno nezakonito rješenje Vlade.

“Time se ne štite samo moja prava, već i prava svih ostalih pojedinaca, građana ili pravnih lica u sličnim situacijama, ali i pravi, iako očito teško, temelj da se društvo osigura od nezakonitosti u radu upravnih tijela, u konkretnom slučaju, Vlade”, rekao je Brđanin.

On je naveo da je preko dvije decenije profesionalno u policiji i da je na sve pozicije dolazio u skladu sa obrazovnim i iskustvenim referencama.

“Niko me nigdje nije preporučivao niti štitio, a sudske sporove sam vodio sa različitim vlastima, dajući maksimum u realizaciji profesionalnih obaveza i čuvanju, u mjeri svojih mogućnosti, integriteta institucije”, kazao je Brđanin.

On je rekao da neće da bude saučesnik u politizaciji policije onima koji su javno glasni u priči o profesionalizmu i još glasniji u pokušajima kriminalizacije svakog ko im se suprostavi u dostizanju partikularnih interesa.

“Ovdje se ne radi o tome da ja uporno želim da budem direktor Uprave policije, već sam uporan u pristupu da ukažem da niko, pa ni Vlada, odnosno pojedini političari, ne mogu da odlučivati o bilo čijoj sudbini gazeći zakon”, kazao je Brđanin.

On je naveo da razumije da su takvi kao on nepoželjni mnogim vlastima.

“Ali vjerujem da to sad razumije i značajan dio zainteresovane javnosti”, poručio je Brđanin.

