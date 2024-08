Božović: Srpski narod dao ključni doprinos u smjeni bivše vlasti

Podgorica, (MINA) – Srpski narod u Crnoj Gori dao je ključni doprinos u smjeni bivše vlasti, kazala je poslanica Nove srpske demokratije Jelena Božović.

Ona je rekla da je 30. avgust donio neophodne promjene i novu političku stvarnost, ljekovitu za Crnu Goru i sve njene građane.

Božović je dodala da je odbrana crkve kroz mirne litije jedan od najveličanstvenijih pokreta savremene istorije, odnosno da je odbranom crkve odbranjeno i dostojanstvo Crne Gore.

“Crna Gora je oslobođena stega jednog brutalnog načina vladanja režima koji je građane tretirao kao podanike, dok su se privilegovani pojedinci bogatili koristeći Crnu Goru kao privatnu državu”, navela je Božović u saopštenju.

Prema njenim riječima, Crna Gora je bila prepoznata kao zemlja endemske korupcije u kojoj je sprega vlasti i kriminala bila potpuno isprepletana, a svi državni resursi i kapaciteti bili stavljeni u službu jedne partije: Demokratske partije socijalista.

Božović je kazala da danas u Crnoj Gori postoji demokratija, parlamentarna većina i Vlada koje čine brojne stranke gdje postoji međusobna kontrolna uloga na svim nivoima, ali i konsenzus i kompromis oko mnogih važnih pitanja.

“Imamo stabilnu Vladu, stabilnu parlamentarnu većinu što garantuje mir i stabilnost svim građanima”, istakla je Božović.

Ona je rekla da su se prvi put u Vladi našli politički predstavnici srpske etničke zajednice i da je time “ispravljena nepravda od 30. avgusta kada su pobjednici izbora iz koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) isključeni iz vlasti”.

Božović je kazala da su bivši premijeri Zdravko Krivokapić i Dritan Abazović zloupotrebljavali narativ da predstavnici nekadašnjeg Demokratskog fronta, kasnije koalicije ZBCG ne mogu biti dio Vlade.

“Ono što je činjenica je da smo se i na državnom i na lokalnom nivou pokazali kao konstruktivan partner, naši kadrovi su pokazali znanje, volju i sposobnost da rade za interes građana na najbolji mogući način i sada je jasno da budućih Vlada bez koalicije ZBCG nema”, dodaje Božović.

Ona je je kazala da su u ZBCG bili i ostali dosljedni političkim principima, a to su, kako je navela, interes srpskog naroda poštujući prava i slobodu svih drugih u Crnoj Gori, uspostavljanje pravne i demokratske države, bolji životni standard kroz povećanje plata, penzija i iskorjenjivanje kriminala i korupcije.

“Na svim nivoima, građani su osjetili benefite promjena i značajne pomake, nastavićemo u tom pravcu i ubuduće. Bili smo i ostali ključni faktor za promjenu vlasti, i ostajemo ključni parneri za sve promjene na bolje koje nam predstoje”, zaključila je Božović.

