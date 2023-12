Bošnjačko vijeće pozvalo sve građane da se slobodno izjasne na popisu

Podgorica, (MINA) – Bošnjačko vijeće pozvalo je sve građane da narednih dana budu na svojim adresama prebivališta, kao i da učestvuju i slobodno se izjasne na Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova, koji počinje sjutra.

Iz Bošnjačkog vijeća su kazali da su na današnoj sjednici donjeli jednoglasnu odluku o učešću na popisu.

“Bošnjačko vijeće poziva sve pripadnike bošnjačkog naroda u Crnoj Gori, sve građane koji borave u zemlji, kao i one naše državljane koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu, da narednih dana budu na svojim adresama prebivališta, učestvuju i slobodno se izjasne na popisu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, u prethodnom periodu, Bošnjačko vijeće je predvodilo i sublimiralo inicijative, u saradnji sa ostalom Vijećima-Savjetima manjenbrojnih naroda i nacionalnih zajednica u cilj, uspostavljanja dijaloga sa Vladom, radi dobijanja adekvatnih uslova za kredibilan i legitiman popis.

Oni su kazali da su se njihovi zahtjevi odnosili na proces popisivanja, u cilju transparentnosti, bolje kontrole čitavog postupka i sa fleksibilnim rokovima završetka popisa, kao i da su u tome bili uporni i istrajni.

Kako su naveli, Bošnjačko vijeće je potpisalo i zajednički Sporazum svih šest vijeća manjebrojnih naroda, kao i sa predsjednikom Vlade Milojkom Spajićem i liderima parlamentarnih političkih partija vlasti i opozicije.

“Sporazum koji je potpisan sadrži sve važne zahtjeve Bošnjačkog vijeća, koje smo procesuirali u saradnji sa ostalom vijećima”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, jedini zahtjev koji nije mogao biti realizovan tiče se nemogućnosti pronalaženja softverskog rješenja za popisivanje lica u diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

Iz Bošnjačkog vijeća su naveli da je, kroz usvojene izmjene i dopune Zakona u Skupštini, predviđena mogućnost produžetka popisa do kraja tekuće godine.

“Kako bi što veći broj naših državljana, koji dolaze na svoja prebivališta, u periodu pred novogodišnje praznike, mogao biti popisan”, dodali su iz Bošnjačkog vijeća.

Oni su naveli da su, usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o popisu stanovništva, stvorene i druge zakonske pretpostavke za realizaciju dogovorenih ciljeva previđenih Sporazumom.

