Boris Milić novi član Vijeća za nacionalnu bezbjednost

Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Boris Milić imenovan je za novog člana Vijeća za nacionalnu bezbjednost, saopštio je premijer Dritan Abazović.

Abazović je na sjednici Vlade rekao da su razriješena tri člana Vijeća – bivši ministri Raško Konjević i Ranko Krivokapić i bivši direktor ANB-a Savo Kentera.

Kako je naveo, Krsto Perović imenovan je za državnog sekretara u Ministarstvu odbrane, a Miroslav Šćepanović za državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova.

“U Birou za operativnu koordinaciju razrješavaju se Dejan Vukšić, Milutin Đurović, Zoran Brđanin , Milena Petričević, Todor Goranović, Petar Koprivica”, rekao je Abazović

On je kazao da su za članove Biroa imenovani Boris Milić, Zoran Lazarević, Zoran Brđanin, Vladimir Bulajić, Janko Laković, Zoran Vujović i Jelena Maraš.

