Borelj uputio saučešće porodicama stradalih

Podgorica, (MINA) – Visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku, Žozep Borelj, uputio je saučešće porodicama stradalih u pucnjavi na Cetinju, kao i građanima Crne Gore.

„Moje iskreno saučešće porodicama žrtava i narodu Crne Gore nakon današnje tragedije na Cetinju. Naše misli su sa vama“, naveo je Borelj na Tviteru /Twitter/.

U cetinjskom naselju Medovina, u blizini Vladinog doma, danas je ubijeno 11 osoba, dok je šest povrijeđeno.

