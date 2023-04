Borelj čestitao Milatoviću

Podgorica, (MINA) – Visoki predstavnik Evropske unije (EU) za zajedničku spoljnu politiku Žozef Borelj čestitao je Jakovu Milatoviću na izboru za predsjednika Crne Gore.

“Radujem se zajedničkom radu kako bi Crna Gora napredovala na putu ka EU, u skladu sa željom ogromne većine njenih građana”, naveo je Borelj na Tviteru /Twitter/.

Prema podacima Centra za monitoring i istraživanje, Milatović je u drugom krugu predsjedničkih izbora osvojio 60 odsto glasova, a kandidat Demokratske partije socijalista Milo Đukanović 40 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS