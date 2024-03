Borba protiv svih vidova kriminala ključna za evropski put Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Borba protiv svih vidova kriminala ključna je za evropski put Crne Gore, poručeno je sa sastanka premijera Milojka Spajića i vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića.

Na sastanku je saopšteno da, rezultati koje ostvaruje Državno tužilaštvo, imaju veliki značaj za ostvarivanje napretka u oblasti vladavine prava.

Tokom sastanka, kako su kazali iz Vlade, konstatovano je da se od Državnog tužilaštva očekuje doprinos za ispunjavanje privremenih mjerila, a u konačnom i za zatvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24.

Marković je rekao da je jedan od preduslova za efikasnost u radu, unapređenje prostornih i administrativnih kapaciteta i u tom smislu Državnom tužilaštvu je neophodna konkretna podrška Vlade, u vidu opredjeljivanja neophodnih budžetskih sredstava.

Spajić je rekao je da će državno-tužilačka organizacija moći da računa na konkretnu podršku Vlade i vidu obezbjeđivanja boljih uslova za rad.

„Potrebno je prvo da riješimo urgentne probleme, kako bi efikasno preskočili sve prepreke sa kojima se suočavate. To je vrlo važno jer će se rad na polju vladavine prava ocjenjivati i kada postanemo dio Evropske unije“, saopštio je Spajić.

U saopštenju se navodi da će u što skorijem roku biti obezbijeđeno preseljenje Specijalnog državnog tužilaštva u staru zgradu Vlade, što će, kako se navodi, omogućiti da se riješi i problem prostornih kapaciteta Vrhovnog i Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

“Marković i Spajić su se saglasili da će efikasnijem radu državnotužilačke organizacije doprinijeti i unapređenje međunarodne pravne saradnje, koja će omogućiti da državni tužioci iz Crne Gore do 2028. godine budu u potpunosti spremni da sarađuju i razmjenjuju iskustva sa kolegama iz država Unije”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je, kako se navodi, zaključeno i da će otvaranje Regionalnog centra za sajber bezbjednost u Crnoj Gori biti od velike pomoći za borbu protiv sajber kriminala i šansa da se dodatno učvrste dobre veze sa Francuskom i Slovenijom, koje učestvuju u projektu.

