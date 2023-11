Bogdanović: Ugrožen evropski put Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Evropski put Crne Gore je ugrožen, ocijenio je generalni sekretar Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandar Bogdanović, koji je učestvovao na Kongresu Partije evropskih socijalista u Malagi.

Iz DPS-a su saopštili da je Kongres, koji je okupio brojne lidere i predstavnike ljevičarskih partija iz Evrope, bio prilika da se razmotre rješenja i daju odgovori na brojne izazove sa kojima se Evropa suočava i definišu smjernice daljeg djelovanja evropskih socijalista u susret predstojećim evropskim izborima.

Kako su naveli, Bogdanović je tokom Kongresa imao sastanke sa potpredsjednicama Partije evropskih socijalista Tanjom Fajon, koja je i ministarka vanjskih poslova Slovenije, i Radmilom Sekerinskom.

Iz DPS-a su kazali da se, takođe, Bogdanović sastao i sa liderkom SDP Islanda Kristrun Frostadottir.

Kako su rekli, Bogdanović je tokom sastanaka sagovornike upoznao sa aktuelnim dešavanjima u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na novu vladajuću strukturu koja treba da vodi proces evropskih integracija.

Iz DPS-a su naveli da je Bogdanović sagovornike izvijestio „o potpunom zastoju Crne Gore u tom procesu u protekle tri godine, ali i o činjenici da je dio nove parlamentarne većine antievropska i proruska desničarska struktura“, što je naišlo na njihovo posebno interesovanje.

“Iz tog razloga izražavamo naročitu bojazan za dalji evropski put Crne Gore, posebno uzevši u obzir da je parlament, pod vođstvom te strukture, već uspostavio prakse koje su skandalozne i nezapamćene u istoriji višepartizma u Crnoj Gori”, poručio je Bogdanović.

Iz DPS-a su rekli da su tokom odvojenih sastanaka sagovornici uputili punu podršku toj partiji u njenoj istrajnosti u pogledu odbrane nacionalnih interesa i ispunjavanja obaveza koje proizilaze iz evropske agende.

„Na marginama Kongresa Bogdanović se susreo i sa liderima ljevičarskih partija, španskim premijerom Pedrom Sančezom, njemačkim kancelarom Olafom Šolcom i predsjednicom SDP i premijerkom Danske Mete Frederiksen“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS