Bogdanović: Demokrate imaju kontinuiranu komunikaciju sa PES-om

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora ima kontinuiranu komunikaciju sa kolegama iz Pokreta Evropa sad (PES), kako prije, tako i nakon izbora, a odnosi dvije partije su politički dobri, rekao je funkcioner Demokrata Boris Bogdanović.

Bogdanović je Televiziji Vijesti kazao da očekuje da formalni pregovori počnu tek nakon utvrđivanja konačnih rezultata od Državne izborne komisije, ali i da ne spori pokušaj postizanja kompromisa i prije konačnih rezultata.

Upitan da li će Demokrate u pregovorima nastupati zajedno sa URA ili odvojeno, budući da je lider PES-a Milojko Spajić rekao da u pregovorima o budućoj vladi isključuje Demokratsku partiju socijalista i URA-u, Bogdanović je odgovorio da uvijek pozivaju na inkluzivnost, dogovor i konsenzus.

“Jer je Crnoj Gori potrebna stabilna vlada. Sačekaćemo konačan stav Evrope sad a onda se s tim u vezi izjasniti nakon odluke organa partije”, dodao je Bogdanović.

Kako prenosi portal Vijesti, nosilac liste koalcije “Za budućnost Crne Gore” (ZBCG) Milan Knežević rekao je da čekaju da vide hoće li PES pozvati na pregovore njih ili nekog drugog.

Upitan da li bi podržali program “Evropa sad 2”, koji je Spajić najavio u kampanji, Knežević je rekao da prvo treba vidjeti da li će PES učestvovati u formiranju vlade.

“Neka matematička računica može da pokaže da nije potreban PES, kao što neka računica može da pokaže da nije potrebna naša koalicija, ali ja i dalje tvrdim da bez koalicije ZBCG nema stabilne Vlade”, naveo je Knežević.

