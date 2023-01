Blokada pregovora sa Crnom Gorom nije opcija

Podgorica, (MINA) – Blokada pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) trenutno nije na dnevnom redu Evropske komisije (EK), saopšteno je na sastanku komesara za proširenje Olivera Varheljija i koordinatorke radom Ministarstva evropskih poslova Ane Novaković Đurović.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade kazali su da je na sastanku poručeno da, iako je primjećeno usporavanje u pregovaračkom procesu, njegova blokada trenutno nije na dnevnom redu EK.

Na sastanku je, kako su rekli, naglašena važnost hitnog imenovanja sudija Ustavnog suda.

“Kako bi se ispunili osnovni preduslovi za dalji razvoj institucija, koje treba da daju podršku vladavini prava i ukupnom političkom sistemu, kao osnovnom preduslovu za ulazak u konačnu fazu pregovaračkog procesa”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Varhelji potvrdio da EK ostaje pouzdan partner na reformskom putu Crne Gore.

On je poručio da će EK punim kapacitetom, kako ekspertskom, tako i finansijskom podrškom, nastaviti da podržava proces pridruživanja Crne Gore EU.

Varhelji je pozvao sve političke aktere u Crnoj Gori da prepoznaju aktuelni geopolitički momenat i da jačanjem sistema vladavine prava osnaže dinamiku tog procesa.

„Novaković Đurović je istakla uvjerenje da će se u Skupštini izabrati sudije Ustavnog suda, u do sada najtransparentnijem procesu izbora, i na taj način otvoriti nova perspektiva u pravcu zatvaranja pregovaračkih poglavlja“, kaže se u saopštenju.

Ona je, u izjavi nakon sastanka, navela da su na sastanku sa Varheljijem dobili ohrabrujuću poruku da neće biti blokade pregovora EU sa Crnom Gorom, već da država ima podršku EK u daljim naporima da riješi najvažnija pitanja.

To, kako je kazala Novaković Đurović, otvara novu perspektivu za dalji progres ka EU.

Ona je rekla da su na današnjem sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje sa predstavnicima EK dobili jasne inpute i poruke za dalji pregovarački proces Crne Gore sa EU.

Novaković Đurović je kazala da je u otvorenom razgovoru konstatovano da je Crna Gora u određenim oblastima ostvarila progres, ali da u oblasti političkih kriterijuma postoji nekoliko ključnih zadataka koji se moraju ispuniti kako bi se mogla nastaviti dinamika procesa koja je bila u prethodnom periodu.

“Suštinski i što je ponovljeno u više navrata, najveća su očekivanja da budu izabrane preostale sudije Ustavnog suda”, navela je Novaković Đurović.

Ona je rekla da je to preduslov za sve dalje procese u Crnoj Gori i za osiguranje vladavine prava.

Novaković Đurović je dodala da je apostrofirano da se u poglavljima 23 i 24 mora napraviti pomak, koji uslovljava napredak i u drugim oblastima.

“Ponovili smo da je ulazak u EU aposlutni spoljnopolitički prioritet države, da je Vlada na dnevnom nivou posvećena reformama u toj oblasti i da za nas ne postoje druge opcije”, kazala je Novaković Đurović.

