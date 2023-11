Blinken: SAD podržava napore Crne Gore ka članstvu u EU

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD), kao prijatelj i saveznik, podržavaju sve napore koji podstiču napredak Crne Gore ka punopravnom članstvu u evropskoj zajednici, rekao je državni sekretar SAD-a Entoni Blinken.

Blinken je razgovarao sa crnogorskim ministrom vanjskih poslova Filipom Ivanovićem u Skoplju, gdje se sjutra održava ministarski sastanak OEBS-a.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova, Blinken je pozdravio privrženost Crne Gore evropskoj agendi i aktivan angažman u okviru NATO-a.

On je, kako se navodi, potvrdio da SAD, kao prijatelj, partner i saveznik, podržavaju sve napore koji podstiču napredak Crne Gore ka punopravnom članstvu u evropskoj zajednici.

Navodi se da je u razgovoru potvrđena spremnost za nastavkom bliske saradnje, utemeljene na prijateljskim i istorijskim vezama.

Ivanović je, kako se dodaje, ukazao na značaj strateškog partnerstva i savezništva Crne Gore i SAD-a.

Podsjetivši na evropsku orijentaciju Vlade, Ivanović je, kako se navodi, naglasio da, pored integracije u Evropsku uniju, ključni pravci djelovanja ostaju kredibilno članstvo u NATO-u i dalji razvoj dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje.

“Odlučni smo da, uz podršku saveznika i partnera, realizujemo reformsku agendu i Crnu Goru približimo porodici evropskih država”, kazao je Ivanović.

