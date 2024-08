Bjelopoljac stradao nakon što je aktivirao bombu

Podgorica, (MINA) – Pedesetpetogodišnji R.P. stradao je jutros u Bijelom Polju, nakon što je aktivirao eksplozivnu napravu.

Iz Uprave policije Agenciji MINA su kazali da je tom prilikom jedna žena zadobila povrede koje, prema posljednjim informacijama, nijesu opasne po život.

Nesreća se, kako su naveli, desila u sedam sati i 15 minuta.

Uviđaj je u toku.

