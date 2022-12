Bilčik: Rješenje krize u rukama političara

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) duboko je zabrinuta šta bi vlada, predvođena subjektima kao što je Demokratski front (DF), uradila evropskom putu Crne Gore, kazao je predsjedavajući Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) Vladimir Bilčik.

On je u intervjuu Pobjedi rekao da su odluke koje su u prethodnom periodu donijele crnogorske vlasti produbile političku krizu u državi, i da je rješenje krize u rukama svih političara u Crnoj Gori.

“Mi smo spremni da se angažujemo i saslušamo sve političke snage u Crnoj Gori koje imaju mandat naroda”, naveo je Bilčik.

On je kazao da je bio prisutan na nekoliko sastanaka u Skupštini, gdje su bili predstavnici DF-a.

“Bili su slobodni da kažu šta misle. Mi u Evropskom parlamentu (EP) smo spremni da slušamo sve”, dodao je Bilčik.

On je rekao da su iz EP, istovremeno, jasno rekli da žele da vide političke snage koje vode zemlju i brinu o njenom progresu ka EU članstvu.

“Mi u evropskim institucijama imamo fundamentalno pitanje o posvećenosti partija kao što je DF, tom cilju. Zaista, postoji duboka zabrinutost šta bi vlada, predvođena subjektima kao što je DF, uradila evropskom putu”, naveo je Bilčik.

On je kazao da su rekli jasno i više puta da je jedini način da se ide naprijed da Crna Gora ima vladu koja će biti istinski posvećena evropskom putu.

Kako je rekao, jedini način je da novi mandat političara u Crnoj Gori bude kroz parlamentarne izbore, koji bi dali kredibilnu i političku većinu Vladi.

Bilčik je naveo da je preduslov za to funkcionalan Ustavni sud.

“I dalje vjerujem da je odgovor u rukama crnogorskih političara i da koraci ka tome moraju da donesu upravo oni, a način za izlazak iz krize su izbori i funkcionalan Ustavni sud”, kazao je Bilčik.

On je rekao da je, u konsultaciji sa relevantnim kolegama i činiocima u evropskim institucijama, odlučio da odloži POSP.

“Žao mi je što to moram da kažem, ali nijesam imao izbora, morao sam da odložim sastanak, imajući u vidu odluke da se ne poštuje mišljenje Venecijanske komisije i ne izaberu sudije Ustavnog suda”, naveo je Bilčik.

On je kazao da je to bila logična reakcija.

“Šta će se sljedeće desiti – to zavisi od crnogorskih političara”, rekao je Bilčik.

Kako je naveo, poruka institucija EU, koju je prenijela slovenačka ministarka spoljnih poslova Tanja Fajon, veoma je jasna.

“Odluke i akcije zemalja kandidata imaju posljedice”, dodao je Bilčik.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS