Bilčik: Crna Gora u dubokoj krizi, potrebni izbori

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je u dubokoj ustavnoj krizi jer nema funkcionalan Ustavni sud, Vlada je izgubila legimitet u parlamentu, zbog čega su neophodni prijevremeni parlamentarni izbori, rekao je kopredsedavajući Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje za Crnu Goru, Vladimir Bilčik.

On je, u intervjuu za Glas Amerike, kazao da Crna Gora trenutno nema političku vladu i mora da je ima, a država se suočava sa političkom krizom koja bi mogla da se produbi.

“U Crnoj Gori su nedavno održani lokalni izbori, čiji se rezultati ne mogu potvrditi bez Ustavnog suda. Vjerujem da bi u Crnoj Gori trebalo da budu održani prijevremeni parlamentarni izbori jer se čini da u skupštini nema odgovora na političku krizu”, kazao je Bilčik.

Prema njegovim riječima, Crna Gora bi trebalo da se pripremi za istinske i funkcionalne predsjedničke izbore na proljeće, zato što uskoro ističe mandat predsjedniku države Milu Đukanoviću.

“Moj odgovor je jasan – prevazići trenutne sporove, uzeti u obzir širu sliku, i vidjeti kako vladajuća većina i vodeće opozicione stranke mogu da se usaglase u pogledu prije svega Ustavnog suda, što idealno znači da ima sedam sudija”, rekao je Bilčik.

On smatra da je neophodno postići politički sporazum o prijevremenim parlamentarnim izborima zato što je očigledno da u Skupštini trenutno ne može da se obezbijedi stabilna politička većina za vladu.

“Treće, da se osigura da se rezultati lokalnih izbora odražavaju i u praksi, i da se obave pripreme za predsjedničke izbore naredne godine”, kazao je on.

Bilčik je ocijenio da samo tako Crna Gora može ponovo da bude lider lider u procesu pristupanja EU, zato što može da se usredsredi na ključna pitanja – vladavinu prava, reformu pravosuđa koju svi očekujemo.

“Ako se to realizuje, Crna Gora može brzo da počne da zatvara sva poglavlja koja su sva otvorena. Uvjeren sam u to. Da bi se to dogodilo, zemlja mora da ima funkcionalne i stabilne političke institucije i jasan smjer koji pokazuje da je Evropa glavni prioritet”, rekao je on.

Bilčik je upozorio da se u crnogorskoj politici u ovom trenutku događaju pitanja koja duboko dijele javnost na političkoj sceni.

“Crnoj Gori je potrebno zacjelivanje rana, širom društva, bez obzira na to da li je neko Bošnjak, Albanac, Hrvat, Crnogorac ili Srbin. Mora se razumjeti da je budućnost zemlje u rukama svih i građani i politički predstavnici moraju da se udruže i zemlju vrate u institucionalne okvire”, poručio je on.

Bilčik je najavio da će o situaciji u Crnoj Gori razgovarati sa predstavnicima političkih partija 14. i 15. decembra u Strazburu.

