Bijelo Polje izvrstan primjer sredine ujedinjene u različitostima

Podgorica, (MINA) – Bijelo Polje, impresivnom prošlošću i slojevitim kulturnoistorijskim nasljeđem, ostaje izvrstan primjer sredine ujedinjene u različitostima, kazao je premijer Milojko Spajić.

Spajić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, predsjednicima Opštine i Skupštine opštine Bijelo Polje, Petru Smoloviću i Ernadu Suljeviću, kao i odbornicima i građanima čestitao 3. januar – Dan oslobođenja i Dan opštine.

“Bijelo Polje predstavlja centralnu kapiju sjevera, koju širom otvaramo za snažnije regionalne i evropske razvojno-integracione procese”, poručio je Spajić.

On je kazao da je, imajući u vidu da se budućnost države bazira na jednakom i održivom razvoju, uvjeren da će se Bijelo Polje etablirati kao jedno od najfrekventnijih tranzitnih, industrijskih i turističkih raskršća Crne Gore i šire.

Spajić je naglasio da će projektovano ulaganje u putnu i željezničku infrastrukturu, u ovoj godini, efektuirati bržim razvojem tog kraja, na korist svih građana, uz posebnu brigu o rubnim društvenim grupama.

“Impresivnom prošlošću i slojevitim kulturnoistorijskim nasljeđem, grad na Limu ostaje izvrstan primjer sredine ujedinjene u različitostima i podržaćemo i afirmisati sve njegove proaktivne iskorake u okvirima zadatih reformsko – integracionih politika”, poručio je Spajić.

