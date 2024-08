Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori stabilna

Podgorica, (MINA) – Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori je stabilna, ocijenjeno je na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost i poručeno da treba poboljšati saobraćajnu infrastukturu u cilju rješavanja problema saobraćajnih gužvi i povećanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

Kako je saopšteno iz Vlade, na sjednici je razmatrana trenutna bezbjednosna situacija u Crnoj Gori sa osvrtom na turističku sezonu i aktivnosti na sprečavanju ilegalnih migracija i krijumčarenja ljudi preko crnogorske teritorije.

„Konstatovano je da je bezbjednosna situacija u zemlji stabilna, da se preduzimaju mjere i aktivnosti na poboljšanju bezbjednosti i zaštite državne granice i da je obezbjeđivanje sigurnosti boravka turista tokom turističke sezone bio izazov, koji je uz koordinisani rad svih bezbjednosnih službi uspješno sproveden“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vijeće konstatovalo da treba raditi na poboljšanju saobraćajne infrastukture kojim će se riješiti problem saobraćajnih gužvi i povećati bezbjednost svih učesnika u sabraćaju.

Na sjednici je, kako se navodi, usvojen izvještaj o radu Biroa za operativnu koordinaciju organa obavještajno bezbjednosnog sektora od 7. decembra prošle do 7. juna ove godine.

Usvojen je i predlog inovirane liste nacionalanih prioriteta u borbi protiv organizovanog i teškog kriminala koji obuhvata devet oblasti.

„Lista obuhvata sljedeće oblasti – djelovanje visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa, krijumčarenje narkotika, korupciju sa posebnim fokusom na korupciju na visokom nivou, ilegalne migracije i trgovina ljudima, krijumčarenje akciznih roba, sajber kriminal, terorizam i ekstremizam“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, među prioritetima je i borba protiv nasilja i zloupotrebe vatrenog oružja, kao i novi nacionalni prioritet ekološki kriminal, kao specifičan bezbjednosni izazov u Crnoj Gori.

Iz Vijeća su naglasili da je ekološki kriminal tokom prethodnog perioda kroz ekspanziju nelegalnih aktivnosti u oblastima sječe šuma, bespravne gradnje i nelegalne eksploatacije šljunka iz rječnih korita, uz propratne koruptivne aktivnosti, prouzrokovao ne samo ekonomske, već i krupne ekološke probleme.

Ti ekološki problemi, prema njihovim riječima, bitno su uticali na devastaciju životne sredine i stanje biodiverziteta.

U saopštenju se navodi da su, pored članova Vijeća, sjednici po pozivu prisustvovali glavni specijalni tužilac Vladimir Novović, vrhovni državni tužilac Milorad Marković, šef kabineta premijera Branko Krvavac, savjetnik premijera za odbranu i bezbjednost Todor Goranović.

Sjedinici su prisustvovali i direktor Uprave policije Zoran Brđanin i vršilac dužnosti pomoćnika direktora Sektora za borbu protiv kriminala Lazar Šćepanović.

„Vijeće je razmotrilo i niz drugih pitanja i usvojilo više zaključaka iz svoje nadležnosti“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS