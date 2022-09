Bez političke stabilnosti država ne može naprijed

Podgorica, (MINA) – Crna Gora bez političke stabilnosti ne može suštinski ići naprijed, kazao je poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša.

Mugoša je to rekao novinarima u Skupštini, nakon sastanka predstavnika više poslaničkih klubova sa šeficom Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oanom Kristinom Popom, ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država Džudi Rajzing Rajnke i ambasadorima država članica EU.

Prema riječima Mugoše, sastanak je bio kvalitetan i konstruktivan.

“Mislim da je dobro u ovakvim situacijama da potpuno otvoreno razgovaramo”, rekao je Mugoša.

On je istakao da je ključ da u Crnoj Gori postoji politička stabilnost.

“Bez političke stabilnosti ne možemo da radimo sve stvari koje su potrebne da bi ova država suštinski išla naprijed”, kazao je Mugoša.

Poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković kazala je da je put Crne Gore u EU jedini ispravan.

“Da bismo ušli u EU svi smo se saglasili da moramo raditi na dijalogu”, rekla je Vuksanović Stanković.

Kako je kazala, prioritet je put Crne Gore u EU i dijeljenje evropskih vrijednosti.

Upitana da li je bilo riječi o formiranju nove vlade, Vuksanović Stanković je rekla da će se vidjeti koji će koncept biti zagovaran, tehnička ili politička vlada, ali da su opredijeljeni i za vanredne izbore.

Poslanik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić rekao je da je sastanak je bio posvećen aktuelnoj situaciji u Crnoj Gori.

“Razgovaralo se o modelima prevazilaženja situacije u kojem se crnogorsko društvo nalazi, sa fokusom na dijalog”, naveo je Mustafić i dodao da su razgovarali i o mogućim modelima i konceptima neke buduće vlade.

Kako je rekao, najbitnije je da je na sastanku bio vrlo konstruktivan dijalog.

“Nije bilo konkretnih predloga, više je bilo riječi o načelnim modelima, a to je prije svega da li bi bio izvjesniji model političke ili tehničke vlade sa oročenim mandatom”, kazao je Mustafić.

Upitan da li očekuju da se na narednoj sjednici Skupštine izglasaju četiri člana Sudskog savjeta, on je rekao da vjeruje da ima 49 poslanika koji su svjesni i da vjeruje da će četiri imena biti izabrana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS