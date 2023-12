Bez dogovora Vlade i Sindikata prosvjete oko povećanja zarada

Podgorica, (MINA) – Vlada je saopštila da nema novca za povećanje zarada za prosvjetne radnike od 1. januara iduće godine, rekao je predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović dodajući da će narednih dana razmotriti sljedeće korake, a da ne isključuju mogućnost protesta.

Božović je, nakon sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem, novinarima rekao da je Vlada ostala na poziciji da nema novca u budžetu za uvećanje zarada za prosvjetne radnike za iduću godinu.

“Naš glavni odbor, najveći organ u Sindikatu prosvjete, narednih dana će zauzeti stav”, kazao je Božović, prenosi portal RTCG.

On je rekao da misli da će prosvjetni radnici reagovati.

“S obzirom na sve ono iz prethodne godine, gdje smo praktično uvjeravani da ćemo dobiti deset odsto uvećanja, a sada eto ispostavlja se da nema deset odsto, da će prosvjetni radnici reagovati. Biće određena reakcija Sindikata prosvjete, to sigurno”, istakao je Božović.

