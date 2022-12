Besplatno testiranje inteligencije za dobrovoljne davaoce krvi

Podgorica, (MINA) – Zavod za transfuziju krvi i Mensa potpisali su memorandum o saradnji u cilju aktivne podrške i podsticanja davalaštva krvi.

Iz Zavoda su saopštili da je memorandumom, koju su potpisali direktorica te ustanove Tamara Šćepanović i predsjednik Mense Marko Lakić, omogućeno besplatno testiranje inteligencije svim građanima koji budu dobrovoljno dali krv.

Šćepanović je zahvalila organizaciji Mensa na humanom gestu, koji će omogućiti dobrovoljnim davaocima da besplatno testiraju inteligenciju ukoliko žele.

Ona je istakla da dobrovoljni davaoci krvi imaju samo jedan motiv kada dođu da daruju krv, a to je da davanjem dijela sebe nekome produže život.

Dobrovoljni davaoci krvi su, kako je naglasila Šćepanović, zaista pravi heroji crnogorskog društva.

„Vjerujem da ćemo zajedničkim akcijama sa organizacijom Mensa uspjeti da privučemo pažnju građana i probudimo svijest o dobrovoljnom davalaštvu krvi, kako bi naša transfuziološka služba u svakom trenutku imala stabilne zalihe krvi i mogla da odgovori svim izazovima koji nas očekuju”, navela je Šćepanović.

Lakić je rekao da su zadovoljni što su u prilici da podrže dobrovoljno davalaštvo i doprinesu humanim akcijama koje sprovodi Zavod za transfuziju krvi.

“Zadovoljstvo nam je što smo u prilici da pomognemo Zavodu za transfuziju krvi u promociji dobrovoljnog davalaštva i nadam se da će i duge institucije slijediti naš primjer”, istakao je Lakić.

Potpisnici memoranduma vjeruju da će dobra saradnja između Zavoda za transfuziju krvi i Mense postati praksa koja će podstaći građane na taj humani čin.

Oni, kako je saopšteno iz Zavoda, vjeruju da će i drugi slijediti primjer Mense, kako bi se pomoglo u promociji i poboljšanju dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori.

