Berlinski proces omogućava približavanje regiona državama EU

Podgorica, (MINA) – Aktivnosti koje nudi Berlinski proces omogućavaju izvjesno približavanje Zapadnog Balkana državama Evropske unije (EU), poručeno je sa prvog sastanka radnog tima za koordinaciju aktivnosti u okviru te inicijative.

Kako je saopšteno iz Vlade, sastanak su vodili zamjenici koordinatorke za Berlinski proces – vršilac dužnosti generalnog direktora za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Radovan Bogojević i državni sekretar u Ministarstvu evropskih poslova Bojan Božović.

„Sastanak je bio prilika da se razmotre predložene aktivnosti u toku ove godine u okviru te inicijative i predlože oblasti saradnje za izradu novog Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište za naredni četvorogodišnji period“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su učesnici potvrdili značaj regionalne saradnje kao jednog od važnih vanjskopolitičkih prioriteta, kao i pojačane napore u okviru Berlinskog procesa, koji je sve više prisutan na regionalnoj i međunarodnoj sceni.

„Naznačeno je da je bolja regionalna integracija zagarantovan korak dalje i bliže Jedinstvenom tržištu EU, kao i da aktivnosti koje nudi ova inicijativa omogućavaju izvjesno približavanje regiona Zapadnog Balkana sa državama EU“, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da su predlagane oblasti saradnje koje pružaju benefite regionu Zapadnog Balkana, veću umreženost, cirkulaciju i mobilnost bez zastoja, pristup regionalnom tržištu rada, razmjenu iskustava i znanja, a u cilju efikasnijeg funkcionisanja tržišta unutar regiona i postepenog približavanja evropskom tržištu.

U saopštenju se navodi da je dogovoren nastavak saradnje i dalja komunikacija na polju intenziviranja saradnje u okviru Berlinskog procesa.

Na sastanku su učestvovali predstavnici ministarstava i organa uprave, koji su ujedno i članovi radnog tima za koordinaciju aktivnosti u okviru Berlinskog procesa.

