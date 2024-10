Berlinski proces najefikasniji mehanizam za integraciju regiona u EU

Podgorica, (MINA) – Berlinski proces je najefikasniji mehanizam za pripremu i bržu integraciju država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju (EU), ocijenio je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Ibrahimović je to kazao na Sastanku ministara vanjskih poslova Berlinskog procesa, kojim je obilježena deseta godišnjica te inicijative.

“Berlinski proces je najefikasniji mehanizam za

sveobuhvatnu pripremu za članstvo u EU”, rekao je Ibrahimović.

On je dodao da je Crna Gora desetu godišnjicu Berlinskog procesa dočekala kao predvodnica u pregovorima i prva država koja je dobila pozitivan Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR).

“Vjerujem da ćemo danas, ovdje, postaviti temelje za uspješnu realizaciju našeg zajedničkog cilja – proširene Evrope”, poručio je Ibrahimović.

On je naglasio da je državama Zapadnog Balkana već ove godine pružen izvanredan mehanizam podrške u obliku novog Plana rasta.

“Crna Gora namjerava da maksimalno iskoristiti ovu priliku, kao i ostale dostupne instrumente, kako bismo ubrzali proces integracije i smanjili razvojni jaz sa EU”, kazao je Ibrahimović.

On je podsjetio da su mnogi od instrumenata koji za cilj imaju ubrzanje procesa evropske integracije, osmišljeni i implementirani upravo u okviru Berlinskog procesa.

Ibrahimović je, kako se navodi u saopštenju, zahvalio na dugogodišnjoj podršci koju Njemačka i druge članice EU pružaju evropeizaciji Zapadnog Balkana.

Ukazujući na izazove sa kojima se suočavaju zemlje Zapadnog Balkana, Ibrahimović je naglasio da njihovo rješavanje zahtijeva, uz nacionalne napore, i koordinisan regionalni pristup.

“Uz suštinske reforme u oblasti vladavine prava i snaženja demokratskih kapaciteta”, naveo je Ibrahimović.

On je ukazao i na važnost jačanja kapaciteta za zajedničko suočavanje sa rastućim bezbjednosnim izazovima, s fokusom na sajber prijetnje.

“Upravo zato vjerujemo da Regionalni centar za sajber bezbjednost i razvoj sajber kapaciteta

(WB3C), osnovan na inicijativu Francuske, Slovenije i Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici, predstavlja odličnu polaznu osnovu za intenziviranje saradnje i regionalne otpornosti na sajber prijetnje i u okviru Berlinskog procesa”, kazao je Ibrahimović.

On je istakao da je za Crnu Goru dobijanje pozitivnog IBAR-a bilo i priznanje za postignute rezultate.

“Pozitivan IBAR je i podsticaj da, s ulaskom u završnu i najzahtjevniju fazu pregovora, udvostručimo napore, kako bismo postali 28. članica do 2028. godine”, rekao je Ibrahimović.

U saopštenju Ministarstva se navodi da je u obraćanjima predstavnika EU i država članica potvrđena snažna podrška daljoj integraciji država Zapadnog Balkana u Uniju.

Dodaje se da je istaknuta važnost ubrzanja procesa pregovora i sprovođenja neophodnih reformi.

Kako je saopšteno, na sastanku je usvojena i izjava o jačanju saradnje u susret Samitu Berlinskog procesa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS