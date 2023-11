Bečić: Zatražio sam hitnu analizu rada Odjeljenja MUP-a za antikorupciju

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksa Bečić kazao je da je zatražio hitnu analizu rada Odjeljenja za antikorupciju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Bečić je to rekao tokom sastanka sa ambasadorom Kine u Crnoj Gori Fanom Kunom.

„U svom izlaganju Bečić je precizno definisao prioritete aktuelne Vlade, posebno ističući deblokadu pravosuđa kao temelja vladavine prava i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala“, navodi se u saopštenju njegovog kabineta.

On je poručio da u toj borbi neće dozvoliti kompromise, jer država mora i uvijek će biti pobjednik.

Bečić je ukazao na neophodnost formiranja Specijalnog suda, kao jednog od ključnih koraka u jačanju pravne države.

„U duhu odgovornosti i transparentnosti, koja se očekuje od svakog državnog organa, uputio sam zahtjev ministru za obimnom i sveobuhvatnom analizom aktivnosti Odjeljenja za antikorupciju MUP-a, koje bi trebalo da sprovodi antikoruptivne i druge mjere i suzbija korupciju unutar organizacionih jedinica tog resora“, rekao je Bečić.

Taj zahtjev, kako je naveo, obuhvata detaljan pregled broja i statusa predmeta, sveobuhvatne podatke o sprovedenim istragama, broju prijava i rezultatima istih, kao i izvještaje o saradnji sa drugim državnim organima.

„Takođe, insistirao sam na pregledu kadrovske popunjenosti i potencijala zaposlenih unutar tog odjeljenja“, kazao je Bečić.

Prema njegovim riječima, jasno je da to odjeljenje mora biti aktivirano s punim kapacitetom.

On je naveo da je, iako su izazovi brojni, uvjeren u njihovu rješivost kroz zajednički angažman i posvećenost.

Bečić je kazao da ta inicijativa nije samo korak ka jačanju bezbjednosnog sistema, već i potvrda njihove neumoljive volje da grade Crnu Goru u kojoj vladavina prava i integritet stoje kao najčvršći stubovi društva.

„Kao značajan pokazatelj demokratičnosti, Bečić je naglasio i pitanje popisa stanovništva i odnosa Vlade prema podizanju inkluzivnosti, kontrole i povjerenja u sam taj proces“, navodi se u saopštenju.

Bečić je ocijenio da su demokratski kapaciteti nove vlasti demonstrirani odlaganjem popisa i spremnošću za sprovođenje najvećih mehanizama kontrole ikada.

To, kako je dodao, potvrđuje njihovu posvećenost transparentnosti i inkluzivnosti.

Bečić je kazao da se kvalitet međunarodnih odnosa ne mjeri ni veličinom ni snagom država, već integritetom i iskrenošću koja se u njih unose.

Kun je, kako je saopšteno, rekao da je zadovoljan zbog razvoja odnosa između Crne Gore i Kine.

Navodi se da je on prenio Bečiću pozdrave i čestitke iz Pekinga i istakao važnost uloge Demokrata u upravljanju ključnim resorima Crne Gore.

Kun je naglasio potrebu za daljim jačanjem veza koje povezuju dvije zemlje, s osvrtom na neiscrpne mogućnosti za plodonosnu saradnju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS