Bečić: Podvale da su Demokrate bilo šta dogovorile sa DPS-om pale u vodu

Podgorica, (MINA) – Sporazumom koji su danas postigle stranke koje su osvojile većinu na izborima 2020. godine pale su u vodu podvale da su Demokrate bilo šta dogovorile sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), kazao je predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić.

On je rekao da ne očekuju izvinjenje, ali da im nije ni potrebno jer, kako je naveo, nijesu sujetni ljudi.

“Pale su u vodu sve podvale onih koji su formirali Vladu sa DPS-om da su Demokrate bilo šta dogovorile sa DPS-om. Sporazumom su priznali da nijesu govorili istinu, iako znamo sa kim su dogovorili ovakve neistine”, kazao je Bečić.

On je svim građanima Crne Gore čestitao sporazum.

Kako je rekao Bečić, da nijesu srušili 43. Vladu, sporazuma ne bi ni bilo.

“Sad, poštovani građani, procijenite sami ko je i zašto htio da sačuva 43. DPS Vladu”, navodi se u saopštenju.

Bečić je kazao da sporazum ne bi ni bio potpisan da je 43. Vlada opstala.

“Nadamo se da će kolege shvatiti koliko su pogriješili i da bilo čija fotelja, koja je čašćena od strane DPS-a, neće biti prepreka primjeni današnjeg sporazuma”, navodi se u saopštenju.

Bečić je rekao da su Demokrate svojim potpisom ispružile jednu ruku.

“A drugu spremili za udarac, ako neko krene da blefira, pregovara sa DPS, ili čuva fotelju proisteklu iz koalicionog aranžmana sa DPS-om. Živjela Crna Gora”, naveo je Bečić.

