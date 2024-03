Bečić: Počinioci napada u Moskvi moraju snositi odgovornost

Podgorica, (MINA) – Počinioci napada na Krokus siti hol u Moskvi moraju snositi odgovornost za taj zločin, kazao je potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksa Bečić, navodeći da vjeruje da će nadležne institucije obaviti posao odgovorno i profesionalno.

On je izrazio najiskrenije saučešće porodicama nastradalih u napadu i svim građanima.

„Naše misli su uz povrijeđene sa željom za brz oporavak. Počinioci napada na Krokus siti hol moraju snositi odgovornost za taj zločin“, naveo je Bečić.

On je rekao da vjeruje da će nadležne institucije obaviti svoj posao odgovorno i profesionalno.

„Dijelimo bol sa vama i upućujem još jednom izraze najiskrenijeg saučešća“, naveo je Bečić u telegramu saučešća povodom nastradalih u Krokus siti holu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS