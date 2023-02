Bečić: Kandidat Demokrata ulazi u drugi krug predsjedničkih izbora

Podgorica, (MINA) – Glavni odbor Demokratske Crne Gore donijeće konačnu odluku o kandidatu na predsjedničkim izborima na sjednici koja bi uskoro trebalo da bude održana, rekao je lider te stranke Aleksa Bečić.

Bečić je, u emisiji Kontakt na Televiziji Nikšić, saopštio da će ukoliko se nastavi aktuelni redosljed stvari, kandidat Demokrata ući u drugi krug predsjedničkih izbora.

Kako je kazao, da je prihvaćen poziv Demokrata za zajednički nastup građanskih snaga na predsjedničkim izborima, sve bi vjerovatno bilo završeno već u prvom krugu.

“U sadašnjoj situaciji koju imamo i koja se nazire sa različitih strana, vrlo je vjerovatno očekivati drugi krug predsjedničkih izbora”, rekao je Bečić, prenosi portal RTV Nikšić.

On je kazao da Demokrate ozbiljno prilaze svakom poslu i poručio da je, sve što su uradili u politici, urađeno tako da mogu da pogledaju u oči crnogorske građane.

“Ako ovakav redosled stvari bude, a očigledno smo prinuđeni na to zbog odbijanja Pokreta Evropa sad da zajednički nastupimo na predsjedničkim izborima, onda će kandidat Demokrata ući u drugi krug”, rekao je Bečić.

Upitan da li će on biti kandidat Demokrata na predsjedničkim izborima 19. marta, ili će eventualno ponuditi nestranačku ličnost, on je odgovorio da će konačnu odluku donijeti Glavni odbor na sjednici koja bi trebalo uskoro da bude održana.

