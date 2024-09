Bečić: Izgradnja građanskog društva najbrži put ka EU

Podgorica, (MINA) – Unapređenje socio-ekonomskog položaja građana i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije u cilju izgradnje snažnog građanskog društva najbrži je put ka Evropskoj uniji (EU), kazao je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić.

Kako je saopšteno iz Vlade, Bečić je to rekao na sastanku sa novoimenovanim ambasadorom EU u Crnoj Gori Johanom Satlerom.

Bečić je kazao da će Vlada Crne Gore nastaviti sa unapređenjem socio-ekonomskog položaja građana i borbom protiv organizovanog kriminala i korupcije, kako bi izgradila snažno građansko društvo utemeljeno na vladavini prava i povjerenju u institucije.

„To je najbrži put ka EU, odraz pravog patriotizma i ljubavi prema svojoj zemlji”, rekao je Bečić.

On je ukazao na nedavno dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR), koje, kako je naveo, predstavlja istorijsku prekretnicu u procesu evropske integracije Crne Gore.

“Uspješno smo deblokirali proces evropske integracije kroz deblokadu ključnih institucija, odgovoran pristup Vlade i Skupštine, kao i usvajanje velikog broja zakona i drugih propisa, odnosno sprovođenje sveobuhvatnih reformi u svim društveno-političkim sferama”, kazao je Bečić.

On je dodao da su se fokusirali na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i na jačanje vladavine prava.

“Naš naredni cilj je da do kraja godine zatvorimo niz pregovaračkih poglavlja, uz međuinstitucionalnu saradnju i snažnu podršku građana koja podiže nivo odgovornosti svih političkih subjekata”, naglasio je Bečić.

On je istakao i da je zadovoljan saradnjom između bezbjednosnog sektora, tužilaštva i međunarodnih partnera, ističući da su povjerenje i partnerstvo ključni za postizanje konkretnih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

“Naši rezultati najbolje svjedoče o efikasnoj saradnji između bezbjednosnog sektora, Specijalnog državnog tužilaštva i drugih nadležnih tužilaštava, kao i naših međunarodnih partnera, u prvom redu EUROPOL-a”, naveo je Bečić.

Prema njegovim riječima, timski rad, transparentnost i odgovornost čelnika svih nadležnih institucija najsnažnije su oružje u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

“Tokom proteklih deset mjeseci procesuirano je oko 70 lica zbog krivičnih djela iz oblasti korupcije, rasvijetljeno je 95 odsto svih krivičnih djela nastalih u ovom periodu, kao i 85 odsto krivičnih djela po nepoznatom učiniocu”, rekao je Bečić.

On je naveo i da je procesuirano je oko 600 pripadnika organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantnih i sa njima povezanih osoba, oko 400 osoba koja se terete za ekonomski kriminalitet i oko 200 zbog opojnih droga.

“Građani su gotovo svakodnevno svjedočili razbijanju švercerskih lanaca narkotika i cigareta, a zabilježene su i najznačajnije zapljene nelegalnog oružja u novijoj istoriji”, istakao je Bečić.

On je dodao da su, osim borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, ekonomsko snaženje građana, izgradnja građanskog društva koje počiva na vladavini prava i snažnim instituicijama prioriteti vlasti.

Bečić je čestitao Satleru preuzimanje nove funkcije, navodeći da vjeruje da će, zahvaljujući njegovom bogatom iskustvu i razumijevanju specifičnosti Zapadnog Balkana, saradnja između Crne Gore i EU nastaviti da se razvija.

Satler je istakao da Crna Gora ima istorijsku priliku da postane sljedeća članica EU.

“Vaš dosadašnji rad i vaši rezultati pokazuju ozbiljnost vaše namjere da Crnu Goru pomjerite naprijed na evropskom putu. Radujem se bliskoj saradnji sa Vladom Crne Gore kako bih vam pomogao da zadržite zamah i iskoristite ovu istorijsku priliku,” zaključio je Satler.

