Bajden čestitao Milatoviću Dan državnosti

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džozef Bajden čestitao je crnogorskom kolegi Jakovu Milatoviću i građanima Crne Gore ‪13. jul – Dan državnosti.‬‬

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, Bajden je istakao da je Crna Gora ostvarila značajan napredak u unaprjeđenju svojih nastojanja da pristupi Evropskoj uniji.

On je naglasio da SAD stoje uz Crnu Goru, dok preduzima reforme neophodne za članstvo.

„SAD čvrsto vjeruju da ovaj put reafirmiše euroatlantske vrijednosti Crne Gore i da će stvoriti prosperitetniju i sigurniju budućnost za njene građane. Radujeem se produbljivanju partnerstva između naših nacija i prijateljstva naših ljudi u godinama koje su pred nama”, navodi se u čestitki Bajdena.

On je dodao da SAD i Crna Gora, kao saveznici u NATO-u, rade zajedno na jačanju evropske bezbjednosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS