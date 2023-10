Baćović i Piperoviću zadržavanje do 72 sata

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) danas je, nakon saslušanja, odredilo zadržavanje do 72 sata Katarini Baćović i Ivici Piperoviću, koji su osumnjičeni u slučaju “Tunel”, potvrđeno je agenciji MINA iz ODT-a.

Iz ODT-a su kazali da je zadržavanje do 72 sata određeno i Marijanu Vuljaju, koji se sumnjiči da je Baćović pomogao u skrivanju.

Baćović je uhapšena u četvrtak po nalogu ODT-a zbog sumnje da je dio kriminalne grupe koja je iskopala tunel do depoa Višeg suda u Podgorici.

U četvrtak je uhapšen i Vuljaj, dok nakon njih uhapšeni Piperović i Nikola Milačić, kojima se na teret stavlja krivično djelo kriminalno udruživanje i teška krađa.

Prethodno su krivične prijave zbog kriminalnog udruživanja, teške krađe i sprečavanja dokazivanja u saizvršilaštvu, podnijete protiv grupe državljana Srbije Veljka Markovića, Milana Markovića, Dejana Jovanovića i Vladimira Erića, koji su označeni kao kopači 30 metara dugog tunela.

Za njima je raspisana potjernica.

