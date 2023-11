Automobil sletio u Moraču, traga se za vozačem

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada tragaju za osobom koja je jutros automobilom sletjela u rijeku Moraču.

Kako je saopšteno iz Službe zaštite i spašavanja, jutros u sedam sati i 40 minuta su primili prijavu da je automobil sletio u rijeku Moraču, u Donjoj Gorici.



“Na lice mjesta upućeno je tri vozila sa čamcem i osam spasilaca”, naveli su iz Službe zaštite i spašavanja u objavi na Fejsbuku /Facebook/.

Oni su kazali da je vozilo locirano, i da se trenutno traga za nestalom osobom.

