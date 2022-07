Austrija veoma zainteresovana za stabilnost Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Austrija očekuje da rješavanje odnosa države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve (SPC) ne dovodi u pitanje stabilnost zemlje niti njen evropski put, saopšteno je nakon razgovora crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića sa austrijskim ministrom vanjskih poslova Aleksandrom Šalenbergom.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je sa Šalenbergom razgovarao večeras, na inicijativu austrijske strane.

U saopštenju se navodi da je Šalenberg prenio punu podršku austrijskog kancelara i Vlade evropskoj perspektivi Crne Gore.

„Austrija ostaje veoma zainteresovana za stabilnost Crne Gore i očekuje da rješavanje odnosa države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve ne dovodi u pitanje stabilnost zemlje niti njen evropski put“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Đukanović upoznao Šalenberga sa naporima koje ulaže u pravcu prevazilaženja aktuelnog izazova sa kojim se Crna Gora suočila iznenadnim stavljanjem u prvi plan pitanja koje se, iako puno istorijskih kontroverzi, pokušava riješiti i nametati kao prioritet.

„U uslovima kada zemlja nastoji da dinamizira reformske procese i deblokira pregovarački proces“, dodaje se u saopštenju.

Iz Službe za informisanje predsjednika su poručili da će Đukanović nastaviti djelovanje u pravcu evropskih prioriteta, i da očekuje kooperativnost Vlade i premijera Dritana Abazovića.

