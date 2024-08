Austrija važan partner na evropskom putu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Austrija je važan partner, koji pruža kontinuiranu podršku evropskoj integraciji Crne Gore, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je primio danas u rezidenciji na Cetinju akreditivno pismo novoimenovanog ambasadora Austrije Kristijana Štajnera.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Milatović je Štajneru poželio dobrodošlicu i uspješno obavljanje diplomatske misije u cilju daljeg jačanja bilateralnih odnosa.

Milatović je istakao da Austrija predstavlja važnog partnera, koji pruža kontinuiranu podršku evropskoj integraciji Crne Gore što je, kako je naveo, prioritetni vanjskopolitički cilj države.

Štajner je poručio da će tokom svog diplomatskog mandata aktivno doprinositi snaženju veza i unaprjeđenju međudržavnih odnosa Austrije i Crne Gore.

