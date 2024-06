Ardelanu: Siguran sam da će Crna Gora uskoro biti članica EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima punu podršku Rumunije za dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti provremenih mjerila (IBAR), kazao je ambasador te države Viorel Ardeleanu, dodajući da je siguran da će Crna Gora uskoro biti članica Evropske unije (EU).

Kako je saopšteno iz Skupštine, Ardeleanu je danas razgovarao sa potpredsjednicom crnogorskog parlamenta Zdenkom Popović.

“Crna Gora ima našu punu podršku u dobijanju pozitivnog IBAR-a i siguran sam da će Crna Gora uskoro biti članica EU”, rekao je Ardeleanu.

On je, osvrćući se na Donatorsko veče koje je organizovao Ženski klub crnogorskog parlamenta, kazao da u Rumuniji žene imaju značajnu poziciju kada su u pitanju najveće kompanije.

„Žene pokrivaju 40 odsto direktorskih pozicija, dok u Ministarstvu spoljnih poslova žene čine 60 odsto kolektiva”, rekao je Ardeleanu.

Popović je kazala da je Ženski klub za četiri mjeseca konsenzusom postigao značajne rezultate, kao i da su, na inicijativu Ženskog kluba, usvojena dva zakona i izmijenjen Poslovnik tako da je sada Ženski klub zvanično prepoznat i ima svoju službu, prostor i finansije.

“Prvi put u istoriji, u saradnji sa UNICEF-om i Međunarodnim klubom žena, organizovali smo Donatorsko veče za pomoć djeci sa smetnjama u razvoju i obezbijedili 167 hiljada EUR pomoći, a očekujemo da će do kraja roka predviđenog za uplatu ta cifra premašiti 200 hiljada EUR“, rekla je Popović.

Kako je podsjetila, na taj način je obezbijeđeno da 700 djece sa smetanjama u razvoju dobije potrebnu podršku.

Ona je kazala da žele da uspostave međuparlamentarnu saradnju sa poslanicama Rumunije u oblasti rodne ravnopravnosti.

Kako se navodi u saopštenju, sastanku je prisustvovao i predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, Duško Stjepović.

On je istakao da Crna Gora i Rumunija tradicionalno imaju odlične odnose, što se, kako je naveo, potvrdilo na mnogo primjera u zajedničkoj istoriji, a naročito u skorijoj prošlosti.

“Radujemo se zajedničkoj budućnosti u EU, ništa manje nego što je to kredibilno i savezničko prijateljstvo u okviru Svjevernoatlantskog saveza”, kazao je Stjepović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS