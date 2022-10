Anđušić: Abazović i ministri manipulišu Izvještajem EK

Podgorica, (MINA) – Članovi Vlade, umjesto da podnesu odgovornost za katastrofalne konstatacije iz Izvještaja Evropske komisije (EK), gledaju kako da svale krivicu na parlament, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Poslanik DPS-a Mihailo Anđušić rekao je da se, slušajući stavove dijela odlazeće Vlade, stiče utisak da je njima jedinima proslijeđen drugačiji Izvještaj EK.

“Jer, ono što je obeshrabrujući, a možemo reći i najgori izvještaj do sada – za dio članova Vlade je povoljan i dobar dokument?! Osim ako zaista nijesu ljudi koji vide nešto dobro u nazadovanju Crne Gore, i kojima je upravo to cilj”, naveo je Anđušić.

On je kazao da članovi Vlade, “umjesto da podnesu odgovornost za katastrofalne konstatacije iz Izvještaja, a što je direktna krivica (ne)činjenja Vlade, gledaju kako da svale krivicu na parlament”.

“Iako su prošle nedjelje na sjednici lamentirali nad nepovoljnim i Izvještajem gorim i od prošlogodišnjeg – sada pokušavaju manipulisati javnošću, potcjenjujući inteligenciju građana, iako se radi o dokumentu koji je svima dostupan”, rekao je Anđušić.

Pritom, kako je dodao, Vlada svjesno pogrešno tumači poruke iz Izvještaja, iako zna da njihove pokušaje dezinformacija prate međunarodni partneri.

Anđušić je istakao da je Crna Gora imala veliku, istorijski šansu da uskoro bude u predvorju članstva u Evropskoj uniji.

“Ali, ona je propuštena, zahvaljujući nesposobnosti i nezainteresovanosti odlazeće Vlade, koja je time samo dokazala da na svakom polju radi protiv nacionalnih interesa Crne Gore”, ocijenio je Anđušić.

On je rekao da je Crnoj Gori zato hitno potrebna krupna politička promjena.

“Samo tako ćemo zaustaviti ovo štetočinstvo sa predumišljajem koje sprovodi Abazović sa svojom Vladom”, zaključio je Anđušić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS