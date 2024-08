Analiza pokazala da se u Straševini ne odlaže opasni materijal

Podgorica, (MINA) – Otpad koji se skladišti na imanjima u nikšićkom naselju Straševina nije opasni materijal, saopštili su iz Uprave policije, navodeći da su to potvrdila stručna mišljenja i analize.

Iz policije su kazali da je grupa građana iz Nikšića 1. avgusta prijavila da se u Straševini, na njihovim i državnim imanjima u blizini, koja se nalaze nedaleko od željezničke infrastrukture, deponuje i skladišti opasni materijal, nalik na grit.

Iz policije su kazali da su prikupljena obavještenja od podnosilaca prijave, a uviđaj su izvršili policijski službenici, u saradnji sa službenicima Ekološke inspekcije i Centra za ekotoksikološko ispitivanje, koji su sa lica mjesta izuzeli više uzoraka spornog materijala radi daljih vještačenja.

Kako su dodali, i službenici Agencije za zaštitu životne sredine izuzeli su uzorke radi vještačenja.

“Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, preduzimajući dalje mjere i radnje, došli do saznanja da su zaposleni u jednom privrednom subjektu sa sjedištem u Nikšiću, vršili deponovanje i odlaganje spornog materijala, od kojih su takođe prikupljena obavještenja vezano za predmetni događaj”, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su Centar za ekotoksikološka ispitivanja i Agencija za zaštitu životne sredine dostavili nikšićkom Odjeljenju bezbjednosti stručna mišljenja i analize u kojima se navodi da nije u pitanju opasni materijal.

“O navedenom je upoznat postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je zatražio da mu se kompletni spisi predmeta dostave na ocjenu i mišljenje nakon čega će donijeti konačnu pravnu kvalifikaciju“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS