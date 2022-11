Analiza pokazala da je Otvoreni Balkan politička, a ne ekonomska inicijativa

Podgorica, (MINA) – Analiza Ministarstva evropskih poslova jasno je pokazala da je inicijativa Otvoreni Balkan (OB) suštinski politička, a ne ekonomska inicijativa, kako se pokušava predstaviti, kazali su iz Centra za ekonomske i evropske studije (CEES).

Iz CEES-a su rekli da, nakon njenih nalaza koji ukazuju da Crna Gora ne treba da se priključi toj inicijativi, zabrinjava to što Vlada u tehničkom mandatu, ograničenog legitimiteta, ne odustaje od namjere da Crnu Goru uvede u OB.

„Upravo činjenica da OB nema jasnu institucionalnu ni funkcionalnu infrastrukturu, treba da bude ključni argument čelnicima Vlade da odustanu od OB i okrenu se postojećim uspješnim regionalnim inicijativama koje su pokazale brojne benefite za Crnu Goru, kao što su Berlinski proces i CEFTA“, kazali su iz CEES-a.

Oni su naveli da su danas Evropska unija (EU) i CEFTA region najveći trgovinski partneri Crne Gore, dodajući da trgovina sa njima ima snažan doprinos ekonomskom rastu.

Kako su rekli, pojednostavljenje trgovine sa regionom i EU je dio procesa u okviru primjene CEFTA sporazuma i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU.

„Da je OB samo priča puna praznih obećanja svjedoči i to da tu inicijativu, kroz ratifikaciju potpisanih sporazuma u parlamentima, u djelo nijesu uspjele da sprovedu ni zemlje inicijatori (osim ratifikacije od parlamenta Srbije), čime ne uspijevaju da pokažu njenu primjenjivost u praksi“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je za primjenu bilo koje vrste ekonomskih integracija potrebno uključiti i informisati Skupštinu Crne Gore, jer se set zakona za primjenu mjera mora usvojiti u parlamentu.

„Trenutna duboka i institucionalna kriza u kojoj se nalazi naša država iziskuje snažan dijalog i konsolidaciju snaga kako bi se ubrzale evropske integracije Crne Gore – cilj oko kojeg, makar deklarativno, nema sporenja među političkim akterima“, zaključili su iz CEES-a.

