Analiza o OB obrisana usljed tehničke greške

Podgorica, (MINA) – Analiza Ministarstva evropskih poslova (MEP) o prednostima i manama učešća u Otvorenom Balkanu (OB) obrisana je usljed tehničke greške, kazali su iz Vlade.

Iz Vlade su na Tviteru /Twitter/ kazali da navodi kako je ta analiza uklonjena sa portala po instrukciji iz Vlade predstavljaju dezinformaciju.

“Naime, iz Vlade nije došla nijedna instrukcija u ovom pravcu. Usljed tehničke greške me4eu, koje je zaduženo za administraciju portala Ministarstva, došlo je do brisanja dokumenta sa linka saopštenja”, naveli su iz Vlade.

Iz Vlade su kazali da se ta analiza može ponovo preuzeti sa sajta MEP na linku: https://bit.ly/3U5OWAv

